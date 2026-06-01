PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-HG: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 11-Jähriger und 12-Jähriger aus Grävenwiesbach
Bad Homburg v.d. Höhe (ots)
Die heute Früh veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einer 11-Jährigen und 12-Jährigen aus Grävenwiesbach kann zurückgenommen werden. Die Vermissten konnten wohlbehalten angetroffen werden. Wir bitten, das verwendete Bildmaterial nicht länger zu verwenden."
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