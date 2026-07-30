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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260730-4: Festnahme nach Kabeldiebstahl an Ladestation

Hürth (ots)

Ein weiterer Tatverdächtiger flüchtig

Polizeikräfte haben in der Nacht zu Donnerstag (30. Juli) einen Mann (34) in Hürth vorläufig festgenommen. Er wird verdächtigt, gemeinsam mit einem Komplizen (28) Kabel von einer Ladesäule entwendet zu haben. Der 28-Jährige flüchtete vom Tatort und verletzte eine Polizistin dabei mit Reizgas.

Gegen 3.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei. Unbekannte sollen in der Ingeborg-Bachmann-Straße Kabel von einer E-Ladesäule entwendet haben. Die alarmierten Polizistinnen und Polizisten trafen im Bereich der Lortzingstraße auf die beiden Tatverdächtigen. Der 28-Jährige ergriff die Flucht in Richtung Rainer-Maria-Rilke-Weg. Die Einsatzkräfte verfolgten den Mann. Während er davonlief, habe er unvermittelt mit einem Reizgas nach hinten in Richtung der Beamtinnen und Beamten gesprüht. Eine Polizistin wurde dadurch leicht verletzt. Im Rahmen der weiteren Fahndung nach dem Verdächtigen unterstützten ein Diensthundeführer sowie ein Hubschrauber.

Weitere Einsatzkräfte kontrollierten den 34-Jährigen. In einem Rucksack fanden sie Werkzeug, ein Messer und ein Handy und stellten die Gegenstände sicher. Zudem fanden die Beamtinnen und Beamten ein Lastenrad, in dem die entwendeten Ladekabel der Ladestationen lagen. Zudem lagen im Lastenrad ein Beil sowie fünf Fahrradakkus. Auch diese Tatbeute stellten die Uniformierten sicher. Die Einsatzkräfte nahmen den 34-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn auf eine Polizeiwache.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Verdächtigen müssen sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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