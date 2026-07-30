Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260730-3: Zeugensuche nach Verkehrsunfall mit Flucht

Hürth (ots)

Radfahrer fuhr gegen Fußgänger

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht zur Klärung eines Verkehrsunfallhergangs derzeit einen unbekannten Radfahrer, der am späten Mittwochabend (29. Juli) an einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger (23) in Hürth beteiligt gewesen sein soll. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats bitten Zeugen, sowie den gesuchten Radfahrer sich zu melden. Sie nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen war ein Fußgänger gegen 23.15 Uhr auf dem Geh- und Radweg in Verlängerung der Ursulastraße von Vochem in Richtung Hermühlheim unterwegs. Aus bislang ungeklärtem Grund soll ihn ein Fahrradfahrer von hinten angefahren haben. Dabei sei der Mann gestürzt und zog sich die leichten Verletzungen zu. Der weitere Unfallbeteiligte sei mit seinem schwarzen Rad davongefahren. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

Hinzugerufene Polizeikräfte nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige (sc)

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