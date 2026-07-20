Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/D 16-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

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Wuppertal (ots)

Seit dem 08.07.2026 wird der 16-jährige Ayoub M. vermisst. Der Wuppertaler wurde zuletzt in Düsseldorf Mörsenbroich gesehen. Der Vermisste fährt regelmäßig mit dem Zug durch NRW und hält sich neben Wuppertal auch regelmäßig in Solingen auf. Zuletzt trug der kräftig gebaute Jugendliche eine Jogginghose, ein vermutlich weißes T-Shirt sowie Badelatschen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 sowie im Notfall der 110 bei der Polizei zu melden.

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