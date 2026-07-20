PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/D 16-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

POL-W: W/SG/D 16-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Mithilfe
  • Bild-Infos
  • Download

Wuppertal (ots)

Seit dem 08.07.2026 wird der 16-jährige Ayoub M. vermisst. Der 
Wuppertaler wurde zuletzt in Düsseldorf Mörsenbroich gesehen.  

Der Vermisste fährt regelmäßig mit dem Zug durch NRW und hält sich 
neben Wuppertal auch regelmäßig in Solingen auf. Zuletzt trug der 
kräftig gebaute Jugendliche eine Jogginghose, ein vermutlich weißes 
T-Shirt sowie Badelatschen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
sowie im Notfall der 110 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 11:50

    POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

    Wuppertal (ots) - Am Freitagnachmittag (17.07.2026, 17:15 Uhr) flüchtete eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin, nachdem sie auf der Saarbrücker Straße mit einem Kind (9) kollidierte. Das Mädchen überquerte mit ihrem 12-jährigen Bruder die Straße. Nachdem sie zwischen zwei parkenden Pkw ein stückweit auf die Fahrbahn trat, fuhr ihr von links ein grüner VW über den Fuß und touchierte ihre Knie. Anschließend stieg ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 11:12

    POL-W: SG Mann bricht kirchliche Räume auf

    Wuppertal (ots) - Gestern Abend (16.07.2026, 23:50 Uhr) brach ein Mann die Räume einer Kirchengemeinde in Solingen auf. Ein Hinweisgeber meldete der Polizei das lautstarke Zersplittern einer Scheibe. Polizeibeamte konnten in den Räumen einen 42-Jährigen feststellen, den sie vorläufig festnahmen. Der Mann hatte mutmaßlich mit einer Bank eine Scheibe eingeschlagen und im Gebäude gegessen und alkoholische Getränke zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren