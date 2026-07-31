Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260731-2: Schockanruf von vermeintlicher Ärztin scheiterte

Bergheim (ots)

Geschädigter wurde misstrauisch

Ein Geschädigter eines Schockanrufes hat am Donnerstagnachmittag (30. Juli) durch einen Anruf bei einer Angehörigen einen Betrug rechtzeitig erkannt.

Laut ersten Informationen habe der Bergheimer am Donnerstagnachmittag einen Anruf einer Frau, die sich am Telefon fälschlicherweise als Ärztin eines Krankenhauses ausgab, erhalten. Die Ärztin berichtete von angeblichen Komplikationen bei der Operation der Ehefrau des Angerufenen. Hier sei nun ein spezielles Medikament nötig, welches mehrere tausend Euro koste. Neben Bargeld komme auch Schmuck oder Gold als Zahlungsmittel in Betracht. Der Geschädigte wurde misstrauisch und rief seine Ehefrau, die sich tatsächlich in einem Krankenhaus in Köln befand, an. Sie konnte den Betrugsversuch schnell aufdecken.

Der Geschädigte erstattete später eine Anzeige.

Die Polizei rät:

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint. - Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Übergeben oder Überweisen Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. - Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf. - Rufen sie selbstständig die angeblich betroffenen Angehörigen an, um den Wahrheitsgehalt der Anrufe zu verifizieren. - Wenn sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. (rs)

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