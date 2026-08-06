Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Polizeieinsatz nach Schussabgabe Nachtrag und Korrektur zur Pressemeldung vom 05.08.2026

23.16 Uhr

Reutlingen (ots)

Eningen (RT): Polizeieinsatz nach Schussabgabe (Zeugenaufruf)

Nach der mutmaßlich gezielten Schussabgabe eines Unbekannten auf ein Auto am Mittwochabend, gegen 19.15 Uhr, in der Reutlinger Straße, ermittelt die Kriminalpolizei mit Hochdruck. Zwischenzeitlich sind mehrere Hinweise eingegangen, denen die Fahnder derzeit nachgehen. Demnach soll ein mutmaßlicher Komplize wohl eine Notlage beim Überqueren der Reutlinger Straße vorgetäuscht haben. Als der Fahrer des Vitos in der Folge angehalten hatte, soll der maskierte Täter auf die Fahrbahn gesprungen sein und dann mindestens einen Schuss auf das Fahrzeug abgegeben haben, bevor beide unmittelbar die Flucht ergriffen.

Beim Alter des Fahrers hat sich ein Fehler eingeschlichen. Der Mann, der bei dem Vorfall oberflächlich verletzt wurde, ist 37 Jahre alt.

Die Kriminalpolizei sucht weiterhin nach Zeugen, die dort zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Reutlingen, Telefon 07121/942-3333. (cw)

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