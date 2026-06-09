Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaften Konstanz und Rottweil sowie des Polizeipräsidiums Konstanz - Festnahme nach Cybertrading (09.06.2026)

Villingen-Schwenningen/Rottweil/Konstanz (ots)

In der jüngsten Vergangenheit konnte die Kriminalpolizeidirektion Rottweil gleich zwei Ermittlungserfolge verbuchen:

Zwei Geldabholer, die im Zusammenhang mit Anlagebetrugsstraftaten stehen, wurden am 07.05.2026 in Villingen-Schwenningen und am 02.06. 2026 in Gosheim durch Kräfte der Kriminalpolizeidirektion Rottweil verhaftet. Beide sollten Geld von Opfern von Cybertrading-Betrug abholen.

Bei der Betrugsmasche Cybertrading werden Opfer online mit dem Versprechen hoher Renditen für Investitionen in virtuelle Währungen oder andere Finanzprodukte angelockt. Die Betrüger geben sich als seriöse Anlageberater aus und überzeugen ihre Opfer, Geld auf Konten zu überweisen oder dieses an angebliche Kuriere oder Boten auszuhändigen. In den o.g. Fällen ist ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden.

Bei den Abholern handelt es sich um russisch sprechende Männer im Alter von 27 und 22 Jahren. Nach den erfolgten Richtervorführungen lieferten die Beamten der Kriminalpolizei die jungen Männer jeweils in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Um sich vor solchen Betrügereien zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Seien Sie misstrauisch bei hohen Gewinnversprechen mit geringem Risiko, bei Werbeanzeigen auf Web¬sites, bei Social-Media-Beiträgen, Spam-Mails oder Messenger-Diensten. Seien Sie vorsichtig bei reißerischen Angeboten oder angeblichen Geheimtipps.

- Überprüfen Sie die Seriosität der angeblichen Tradingplattformen. Informieren Sie sich und recherchieren Sie, bevor Sie investieren. Kontrollieren Sie dabei Impressum, Adresse und Ansprechpartner.

- Geben Sie keine sensiblen Daten an ungeprüfte Seiten weiter. Schützen Sie Ihre Zugangsdaten, Ausweisdokumente und Zahlungsinformationen.

- Erlauben Sie keinen Fernzugriff auf Ihren PC oder Ihr Smartphone, auch wenn es als vermeintlich nettes Unterstützungsangebot getarnt ist.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und tätigen Sie keine Überweisungen auf unbekannte Konten, insbesondere im Ausland.

- Übergeben Sie kein Bargeld oder andere Vermögensgegenstände an Ihnen unbekannte Personen.

Hier finden Sie seriöse Informationen, welche Ihnen dabei helfen, das Investitionsangebot zu prüfen:

- Auf der Homepage der BaFin

- Auf den Seiten der Verbraucherzentralen

- Auf Warnlisten (Vorsicht, nicht alle betrügerischen Plattformen sind gelistet, da ständig neue entstehen)

- Bei Ihrer Bank

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