Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) Ladendieb flüchtet - Zeugenaufruf (06.06.2026)

Rottweil (ots)

In einem Lebensmittelmarkt an der Straße "Nägelesgraben" ist es am Samstag, gegen 19 Uhr, zu einem Diebstahl mit anschließender Flucht des Täters gekommen. Der Dieb verließ das Geschäft mit einer gefüllten Tasche. Ein Ladendetektiv sprach ihn nach der Kasse an, woraufhin sich ein Gerangel in Richtung des Busparkplatzes entwickelte. Der 51-Jährige Security-Mitarbeiter verletzte sich durch den körperlichen Übergriff des Diebes leicht, wodurch dem die Flucht gelang. Die Polizei sucht nun nach ihm. Er ist etwa 180 Zentimeter groß, männlich und trug längeres helles Haar, schwarze Kleidung und einen grünen Rucksack. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil, unter der Nummer 0741 / 4770, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell