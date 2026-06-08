Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Trickdiebe unterwegs - Unbekannte entwendet Seniorin Halskette - Polizei sucht Zeugen (05.06.2026)

Singen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Trickdiebstahl, zu dem es am Freitagnachmittag am "Sonnenbühl" gekommen ist.

Zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr war ein 91-Jähriger mit seiner 85-jährigen Frau im Bereich der Überlinger Straße und "Sonnenbühl" spazieren. Plötzlich hielt ein dunkles Auto neben den beiden, aus dem eine Frau ausstieg. Während eine weitere auf dem Beifahrersitz sitzende Frau den Senior in ein Gespräch verwickelte, nahm die andere der 85-Jährigen unbemerkt ihre Halskette ab und ersetzte sie durch eine wertlose. Erst später bemerkten die Eheleute, dass sie bestohlen wurden.

Zeugen oder Personen die Hinweise zur Identität der Trickdiebe geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Die Polizei warnt vor dieser Diebstahlsmasche. Halten Sie fremde Menschen auf Abstand und begegnen Sie Unbekannten lieber immer mit gesundem Misstrauen.

Trickdiebe sind schnell - und nutzen jeden Moment der Unachtsamkeit, um ihre Opfer zu beklauen.

Hinweise, um sich vor diesen Trickdieben zu schützen, gibt die Polizei auf ihren Internetseiten unter www.polizei-beratung.de.

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