Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Autofahrerin übersieht Rollerfahrer im Kreisverkehr - 62-Jähriger verletzt (06.06.2026)

Singen (ots)

Eine Autofahrerin hat bei einem Unfall am Kreisverkehr Georg-Fischer-Straße / Güterstraße am Samstagmittag einen Rollerfahrer übersehen und erfasst. Die 49-Jährige fuhr mit einem Mercedes von der Güterstraße kommend in den Kreisel und touchierte dabei einem bereits darin befindlichen 62 Jahre alten Mann auf einem Roller. Dieser stürzte infolge der Kollision und verletzte sich dabei. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

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