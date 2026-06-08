Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Nagelstudio und versuchter Einbruch in Blumengeschäft in der August-Ruf-Straße (05./06.06.2026)

Singen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen sind Unbekannte in ein Geschäft in der August-Ruf-Straße eingebrochen. Zwischen 20 Uhr und 9 Uhr verschafften sich die Täter über ein gekipptes Fenster Zutritt zu dem im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gelegenen Nagelstudio. Dort entwendeten sie aus einer Kasse Bargeld. Im gleichen Zeitraum machten sich die Einbrecher an der Zugangstür zu einem im selben Gebäude gelegenen Blumengeschäft zu schaffen, an der sie jedoch scheiterten.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Revier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell