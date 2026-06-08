Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Betrunken gegen Straßenlaterne gefahren (07.06.2026)

Singen (ots)

In der Nacht auf Sonntag ist eine betrunkene Autofahrerin in der Georg-Fischer-Straße gegen eine Straßenlaterne gefahren und anschließend geflüchtet. Gegen 00.30 Uhr verlor die 43-Jährige, mutmaßlich aufgrund ihrer Alkoholisierung, die Kontrolle über ihren Peugeot und prallte gegen eine Straßenlaterne. Ohne den Unfall anschließend anzuzeigen, entfernte sich die Frau jedoch von der Unfallstelle.

Die Beamten trafen sie nach einem Zeugenhinweis wenig später an ihrer Wohnanschrift an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Neben einer Blutprobe musste die 43-Jährige daraufhin auch ihren Führerschein abgeben.

Den durch den Zusammenstoß am Auto entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf etwa 7.000 Euro, der Schaden an der Laterne ist noch nicht bekannt.

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