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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Kind bei Unfall verletzt (07.06.2026)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Ein Kind ist bei einem Unfall auf der Kaiserpfalzstraße am Sonntagabend verletzt worden. Der 3-jährige Junge trat unvermittelt und für einen 63-jährigen Autofahrer nicht früher wahrnehmbar, zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Straße. Infolge dessen erfasst das Auto den Bub, wobei dieser glücklicherweise "nur" leichte Verletzungen erlitt. Nach der Behandlung durch die Besatzung eines Rettungswagens vor Ort, kam der Junge vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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