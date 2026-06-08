Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, B34, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung der K6101 auf die B34 (06.06.2026)

Bodman-Ludwigshafen, B34, K6101 (ots)

Bei einem Unfall auf der Einmündung der Kreisstraße 6101 auf die Bundesstraße 34 sind am Samstagmittag zwei Personen verletzt worden. Eine 32-Jährige bog mit einem Mazda von Bodman/K6101 kommend nach links auf die B34 ab und übersah dabei einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten BMW einer 59-Jährigen die in Richtung Espasingen fuhr. Infolge der Kollision erlitten beide Frauen Verletzungen. Die 59-Jährige kam mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus, die 32-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 17.000 Euro. Da sie nicht mehr fahrbereit waren, mussten die Autos abgeschleppt werden.

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