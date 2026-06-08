Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels, L194, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer touchiert Leitplanke (06.06.2026)

Hohenfels, L194 (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Samstagabend auf der Landesstraße 194 zwischen Kalkofen und Mahlspüren im Tal verletzt worden. Kurz vor 18 Uhr fuhr der 27-Jährige mit einer Yamaha in Richtung Mahlspüren i.Tal. In einer Rechtskurve kam der Biker ins Schlingern und stieß in der Folge gegen die Leitplanke. Dabei verletzte sich der Mann am Bein. An seiner Maschine entstand erheblicher Sachschaden.

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