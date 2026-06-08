Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auseinandersetzung in der Weissrosenstraße - Unbekannter greift Paket-Boten an (06.06.2026)

Tuttlingen (ots)

Am Samstagnachmittag ist es in der Weissrosenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Unbekannten und einem Paket-Boten gekommen. Kurz vor 17 Uhr gerieten ein 28 Jahre alter Paketauslieferer und ein unbekannter Mann auf Höhe der Hausnummer 11 zunächst verbal in Streit. Infolge dessen schlug der Unbekannte dem 28-Jährigen erst auf die Brust und versuchte anschließend, ihn mit einem Stein anzugreifen. Im Zuge der Auseinandersetzung fiel zudem der Scanner des Boten auf die Straße, den der Unbekannte daraufhin wegkickte und dabei beschädigte.

Anschließend flüchtete der unbekannte Aggressor. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07461 941-0 beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

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