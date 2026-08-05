Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung

Heilbronn (ots)

Mudau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug am Dienstag in Mudau und flüchtete anschließend. Gegen 13:35 Uhr parkte eine 60-Jährige ihren Seat auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Bahnhofstraße. Als sie gegen 20:30 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der hinteren Stoßstange fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Hardheim: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Nach einem Unfall am Sonntagnachmittag mit vorausgegangener Straßenverkehrsgefährdung, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 13:45 Uhr war ein 31-Jähriger mit seinem Hyundai auf der Bundesstraße 27 von Hardheim in Richtung Schweinberg unterwegs und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier touchierte er mit seinem Fahrzeug die Schutzplanke, bevor er zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 8.500 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daher musste er die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Da sich bei den folgenden Ermittlungen ein Zeuge meldete, der angab, dass der 31-Jährige vor dem Unfall auf der Landesstraße 521 von Miltenberg in Richtung Hardheim unterwegs gewesen war und hierbei auffällig Schlangenlinien und auch auf die Gegenfahrbahn fuhr, sucht die Polizei nun weitere Zeugen. Wer kann Angaben zum Fahrverhalten des Hyundai-Fahrers machen oder wurde von diesem gefährdet? Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

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