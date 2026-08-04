Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Fahrzeuge beschädigt und Einbruch

Main-Tauber-Kreis (ots)

Tauberbischofsheim: Fahrzeug zerkratzt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen ein Fahrzeug in Tauberbischofsheim. Der Mercedes war im Tatzeitraum nacheinander in der Museumsstraße, der Niels-Bohr-Straße und der Dittigheimer Straße abgestellt. An einem der Abstellorte zerkratzte der oder die Unbekannte die komplette rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 7 Uhr, an einer der genannten Örtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Wertheim: Fahrzeug auf Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro verursachte eine unbekannte Person am Montagvormittag auf einem Parkplatz in Wertheim. Eine Frau stellte ihren Toyota zwischen 10.15 Uhr und 11.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Sudetenstraße ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der Frontschürze auf der Fahrerseite fest. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Tatverdächtiger nach Einbruch festgenommen

Ein 22-Jähriger wurde in der Nacht auf Dienstag nach einem Einbruch in einen Verkaufsstand in Tauberbischofsheim festgenommen. Zeugen hörten gegen 1 Uhr verdächtige Geräusche im Bereich der Tauberterrassen "Am Wört" und verständigten die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung traf den Tatverdächtigen wenige Meter vom Verkaufsstand entfernt an. Bei ihm wurden verschiedene Werkzeuge gefunden. Die aus dem Verkaufsstand entwendete Registrierkasse konnte ebenfalls in der Nähe aufgefunden werden. Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Am Verkaufsstand entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

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