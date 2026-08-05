Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Sachbeschädigung und Geschädigter von Unfall gesucht

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Neckargartach: Sachbeschädigung in Schulgebäude

Unbekannte gelangten am vergangenen Wochenende auf bisher unbekannte Weise ins Innere einer Schule in Neckargartach. Zwischen 18 Uhr am Samstag und 7 Uhr am Montagmorgen begaben sich der oder die Täter auf das Schulgelände in der Albrecht-Dürer-Straße und betraten das Gebäude. Im Inneren wurde in mehreren Klassenzimmern Tafeln beschmiert und Mobiliar herumgeschoben. Im Lehrerzimmer wurden Arbeitsmaterialien im Raum verteilt und die Arbeitsfläche der dortigen Küchenzeile mit Ketchup beschmiert. Abschließend versprühte der oder die Unbekannten den Inhalt eines Feuerlöschers im Untergeschoss der Schule. Wer hat am Wochenende verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Schule gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Heilbronn: Geschädigter nach Unfallflucht gesucht

Nach einer Unfallflucht auf der Theresienwiese in Heilbronn am Donnerstag, den 30. Juli 2026, sucht die Polizei den Besitzer eines dunklen Kleinwagens. Gegen 19:30 Uhr verließ ein 72-Jähriger mit seinem grünen VW Transporter das Gelände und blieb dabei mit seinem Fahrzeug an dem geparkten Kleinwagen hängen. Der Senior verließ zunächst unberechtigt die Unfallstelle, meldete sich dann aber selbstständig bei der Polizei. Das beschädigte Fahrzeug müsste an der rechten Seite einen Schaden aufweisen. Die geschädigte Person oder Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

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