Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Diebstahl von Baustelle, Exhibitionist und Unfall

Heilbronn (ots)

Ittlingen: Diebstahl von Baustelle - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Sonntag auf Montag Baumaschinen und Kabel von einer Baustelle in Ittlingen. Zwischen 22 Uhr am Sonntag und 6 Uhr am nächsten Morgen begaben sich die Täter zu der mit einem Bauzaun umzäunten Baustelle in der Reihener Straße und stahlen einen Stemmhammer, ein Kernbohrgerät, eine Kiste mit Notlaschenverbindern sowie circa 200 Meter Kabel. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Cleebronn: Exhibitionist

Am Montagnachmittag entblößte sich ein Unbekannter bei Cleebronn vor einer Frau. Die 26-Jährige war gegen 13:20 Uhr zu Fuß in den Weinbergen hinter dem Verwaltungsausgang eines Freizeitparks unterwegs, als sich zunächst von hinten ein Fahrradfahrer näherte. Dieser versuchte die junge Frau in ein Gespräch zu verwickeln. Die 26-Jährige lies sich aber nicht darauf ein und lief weiter. Daraufhin fuhr der Mann an die nächste Kreuzung und hielt dort an. Die Frau bog daher in eine andere Richtung ab. Als sie sich nochmals umdrehte konnte sie wahrnehmen, dass der Unbekannte seine Hose ausgezogen hatte und sich selbst befriedigte. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - Circa 40 Jahre alt - Glatze oder ganz kurze, helle Haare - Rundes Gesicht - Etwas fülliger - Trug eine knielange, dunkle Hose und ein dunkles T-Shirt - Das Fahrrad war sehr groß und massiv - Fahrrad möglicherweise mit Satteltasche Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Erlenbach: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagmorgen bei Erlenbach. Gegen 9:20 Uhr war eine 36-Jährige mit ihrem BMW auf der Landesstraße 1101 von Neckarsulm in Richtung Erlenbach unterwegs. An einer Ampel warteten mehrere Fahrzeuge auf der Linksabbiegerspur verkehrsbedingt um auf die Kreisstraße 2125 in Richtung Binswangen abzubiegen. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache fuhr die BMW-Fahrerin auf den wartenden Mitsubishi einer 57-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mitsubishi auf den davorstehenden Nissan einer 38-Jährigen und dieser wiederum auf einen ebenfalls wartenden BMW einer 45-Jährigen aufgeschoben. Die Nissan-Fahrerin zog sich leicht Verletzungen zu, musste aber nicht in einem Krankenhaus behandelt werden.

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