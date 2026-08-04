Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis/Mulfingen: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall

Zeugenaufruf

Heilbronn (ots)

Am Montag, den 03.08.2026, gg. 22:08 Uhr, befuhr der 38-jährige Fahrer eines Motorrades Kawasaki die Kreisstraße 2388 von Mulfingen in Richtung Hollenbach. Auf Höhe Bachmühle überholte er mehrere Pkw. Er musste aufgrund Gegenverkehr nach rechts einscheren. Hierbei touchierte er einen der von ihm überholten Pkw, den Volvo eines 67-Jährigen. Der Motorradfahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam ins Schleudern und prallte frontal gegen die rechtsseitige Leitplanke. Der Fahrer wurde im weiteren Verlauf über das Geländer des parallel verlaufenden Fußweges in einen etwa 3 m tiefen Graben geschleudert. Er konnte durch Ersthelfer an der Unfallstelle zunächst nicht gefunden werden. Die kurze Zeit darauf eintreffende Feuerwehr konnte ihn aufgrund seiner Hilferufe orten und bergen. Er erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen an beiden Beinen und wurde mittels eines Rettungshubschraubers ins Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand glücklicherweise nicht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 25.000 Euro. Die K 2388 musste zur Unfallaufnahme und zum Abtransport des Verletzten mehrmals kurzzeitig gesperrt werden.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können, insbesondere die von dem Motorradfahrer überholten Pkw sowie der entgegenkommende Pkw, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter 07940-9400 zu melden.

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