Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Brand und Sachbeschädigung in Kirche

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Ravenstein: Wechselrichter in Brand geraten

Am Freitagmorgen brannte auf einer Photovoltaikanlage in Ravenstein ein Wechselrichter. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts fing das Gerät gegen 10:15 Uhr Feuer. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehren Osterburken, Buchen, Billigheim und Ravenstein konnte größerer Schaden verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Waldbrunn-Strümpfelbrunn: Sachbeschädigung und Vandalismus in Kirche - Zeugen gesucht

Nach einer Sachbeschädigung sowie Vandalismus in einer Kirche in Strümpfelbrunn am Samstagnachmittag, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 16 Uhr und 17 Uhr betraten vermutlich zwei Personen das Innere der Kirche in der Buchener Straße, warfen Sitzkissen und Gesangbücher umher und ritzten mehrere Symbole und Buchstaben in eine Sitzbank. Zeugen konnten im Tatzeitraum zwei dunkel gekleidete Personen wahrnehmen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun weitere Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

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