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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0361 --Autobahnpolizei zieht gleich zwei Lkw aus dem Verkehr--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Bundesautobahn 1
Zeit: 	30.05.26

Moderne Technik, aufmerksame Kontrolleure und gleich mehrere Treffer: Die Verkehrsüberwacher der Polizei Bremen haben am Samstag auf der A1 zwei Sattelzüge aus dem Verkehr gezogen und dabei zahlreiche Verstöße aufgedeckt.

Mithilfe eines sogenannten DSRC-Systems, das eine Fernkommunikation mit digitalen Fahrtenschreibern ermöglicht, fiel zunächst ein deutscher Sattelzug auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 45 Jahre alte Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Zudem bestand der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss gefahren war. Darüber hinaus lagen gleich mehrere Haftbefehle gegen ihn vor. Die Reise endete für den Mann in einer Justizvollzugsanstalt. Doch damit nicht genug: Der Lastwagen war überladen, der Geschwindigkeitsbegrenzer auf 110 statt der vorgeschriebenen 90 Stundenkilometer eingestellt und es ergaben sich weitere Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten. Die Zugmaschine wurde bis zur technischen Nachbesserung stillgelegt.

Bereits zuvor hatten die Spezialisten der Autobahnpolizei einen portugiesischen Sattelzug kontrolliert. Auch hier hatte das DSRC-System eine gravierende Fehlfunktion am digitalen Kontrollgerät angezeigt. Zudem war die erforderliche Fahrerlaubnis des Fahrers abgelaufen. Er musste eine Sicherheitsleistung von rund 1400 Euro zahlen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Die beiden Fälle zeigen eindrucksvoll, dass moderne Kontrolltechnik weit mehr aufdeckt als Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten. Immer wieder stoßen die Einsatzkräfte dabei auf erhebliche Verkehrsverstöße und Straftaten, die ohne die gezielten Kontrollen unentdeckt geblieben wären. Die Autobahnpolizei Bremen wird solche Kontrollen auch künftig fortsetzen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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