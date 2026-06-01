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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0359 --Räuber überfällt Tankstelle in Gröpelingen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Stapelfeldtstraße
Zeit: 	01.06.26, 3 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter überfiel in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Tankstelle in Gröpelingen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte der Mann gegen 3 Uhr mit einem Hammer die Fensterscheibe eines Büroraums und gelangte durch das Fenster in die Innenräume der Tankstelle in der Stapelfeldstraße. Anschließend begab er sich in den Verkaufsraum, bedrohte den 24 Jahre alten Mitarbeiter mit einem Messer und forderte die Öffnung der Kasse. Der Räuber entnahm Bargeld und flüchtete anschließend durch das zuvor eingeschlagene Fenster in unbekannte Richtung.

Der Täter trug eine schwarze Jacke, eine braune Hose sowie eine Sturmhaube und führte einen Stoffbeutel mit sich. Zudem sprach er gebrochen Deutsch.

Die Polizei Bremen ermittelt wegen schweren Raubes. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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