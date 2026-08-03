Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Garagenbrand, Beschädigung eines Pkws

Heilbronn (ots)

Eberstadt: Brand in der Garage eines Wohnhauses Am Samstagnachmittag kam es in Eberstadt zu einem Brand in der Garage eines Wohnhauses. Kurz vor 17 Uhr brach vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in dem Gebäude in der Hauptstraße das Feuer aus. Dieses konnte durch die Feuerwehr rechtzeitig vor einem Übergreifen auf umliegende Gebäudeteile gelöscht werden. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich fünf Personen im Wohnhaus. Verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro.

Pfedelbach-Gleichen: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht In der Zeit von Freitagabend bis Samstagnachmittag wurde in Pfedelbach-Gleichen ein Pkw von einer unbekannten Person oder unbekannten Personen beschädigt. Zwischen Freitag 22 Uhr und Samstag 16 Uhr kam es in der Straße "Am Burgrain" an einem geparkten Ford zu Beschädigungen an der Scheibe der Beifahrertür und dem rechten Seitenspiegel. Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Straße "Am Burgrain" verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Täter oder zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

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