Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn: 14-Jährige nach versuchtem Tötungsdelikt in Haft Am Mittwoch, den 29. Juli 2026, wurde eine 14-Jährige im Landkreis Heilbronn festgenommen. Ihr wird vorgeworfen am Donnerstag, den 23. Juli 2026, gegen 13:35 Uhr eine ihr bis dato unbekannte 16-Jährige auf einen Feldweg am Ortsrand von Willsbach gelockt und dann zunächst unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Mobiltelefons des Opfers gefordert zu haben. Nachdem die Geschädigte ihr Telefon ausgehändigt hatte, soll die Tatverdächtige sie mit dem Messer angegriffen und ihr mehrere Schnittverletzungen zugefügt haben. Erst das Eintreffen aufmerksamer Zeugen beendete die Tat. Die eingreifenden Erwachsenen trennten die Mädchen voneinander und alarmierten die Polizei. Im Rahmen der folgenden Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn, Kriminalinspektion 2/Haus des Jugendrechts, erhärtete sich der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts, weshalb die Staatsanwaltschaft Heilbronn am 29. Juli 2026 beim zuständigen Amtsgericht Heilbronn einen Haftbefehl erwirkte, auf Grund dessen die Festnahme der 14-Jährigen erfolgte. Das Mädchen wurde noch am selben Tag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser hielt den Haftbefehl aufrecht und setzte ihn in Vollzug. Die Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

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