Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Brände, Unfälle, Sachbeschädigung und Kontrollen

Heilbronn (ots)

Eppingen: Zwei Einbrüche in der Nacht auf Samstag - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in zwei Gewerbeobjekte in Eppingen ein. In der Brettener Straße hebelten der oder die Täter zwischen 20 Uhr und 9:50 Uhr ein Fenster eines Firmengebäudes auf. Anschließend durchsuchten sie ein Büro und mehrere Sozialräume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. In der Lohmühlstraße verschafften sich Unbekannte zwischen 1 Uhr und 7 Uhr ebenfalls durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu einer Praxis. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld sowie ein Akkuschrauber entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. An beiden Tatorten wurden Spuren gesichert. Ob die Einbrüche miteinander in Verbindung stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die in der Nacht auf Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Brettener Straße oder der Lohmühlstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Kirchardt: Altpapiercontainer in Brand - Zeugen gesucht

Ein Altpapiercontainer geriet am Sonntag in der Grombacher Straße in Kirchardt in Brand. Ein Zeuge bemerkte gegen 11:15 Uhr zunächst Rauch und eine kleine Flamme. Die Feuerwehr Kirchardt löschte den Brand. Sie war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist bislang unklar. Am Container entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Feuers geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Untergruppenbach-Unterheinriet: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß

Zwei Personen wurden am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Untergruppenbach-Unterheinriet leicht verletzt. Eine 35-Jährige war gegen 16 Uhr mit ihrem Toyota auf der Abstatter Straße in Richtung Happenbach unterwegs und wollte nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen. Hierbei kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 22-Jährigen. Der Motorradfahrer wurde auf die Motorhaube geschleudert und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 14.000 Euro.

Heilbronn: Von zwei Unbekannten angegriffen - Zeugen gesucht

Zwei Unbekannte griffen in der Nacht auf Sonntag einen 32-Jährigen in der Heilbronner Lichtenbergerstraße an. Der Mann war gegen 2:30 Uhr zu Fuß in Richtung Dieselstraße unterwegs, als die beiden Täter unvermittelt auf ihn einschlugen. Der 32-Jährige flüchtete daraufhin in Richtung eines nahe gelegenen Nachtclubs. Die Angreifer liefen in unbekannte Richtung davon. Beide Männer sollen kurze Haare gehabt haben. Einer trug ein weißes, der andere ein schwarzes T-Shirt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Auseinandersetzung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Zwei Personen bei Unfall schwer verletzt

Zwei Personen wurden in der Nacht auf Samstag bei einem Verkehrsunfall in Heilbronn schwer verletzt. Eine 19-Jährige fuhr gegen 2:30 Uhr mit ihrem Opel auf der Happenbacher Straße und wollte an der Kreuzung mit der Kauffmannstraße nach links in die Stuttgarter Straße abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar ein entgegenkommendes Motorrad. Der 18-jährige Motorradfahrer und seine 20-jährige Mitfahrerin stürzten auf die Fahrbahn und erlitten schwere Verletzungen. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro.

Cleebronn: Auf Rollladen geschossen - Zeugen gesucht

Unbekannte schossen am Samstagabend auf den Rollladen eines Wohnhauses in der Cleebronner Uhlandstraße. Gegen 19:10 Uhr wurden mit vermutlich einem Luftdruckgewehr mehrere Löcher in den Rollladen geschossen. Das dahinterliegende Fenster wurde nicht beschädigt. Vor dem Gebäude stellte die Polizei drei Diabolo-Geschosse sicher. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zur Herkunft der Schüsse geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Bad Wimpfen: Mit getuntem E-Scooter vor Polizei geflüchtet

Ein 17-Jähriger flüchtete am Freitagabend in Bad Wimpfen mit einem technisch veränderten E-Scooter vor der Polizei. Eine Streife bemerkte den Jugendlichen gegen 21 Uhr in der Heilbronner Straße, als er auf dem Hinterrad fuhr. Beim Versuch ihn zu kontrollieren, beschleunigte er auf bis zu 90 Kilometer pro Stunde. Der 17-Jährige ignorierte die Aufforderungen anzuhalten und versuchte weiter zu flüchten. Im weiteren Verlauf konnten die Beamten den Jugendlichen jedoch stoppen und vorläufig festnehmen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug technisch verändert worden war und keinen Versicherungsschutz hatte. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Gegen den Jugendlichen wird nun unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Heilbronn: Kontrollen im Wohngebiet Neckarbogen

Einsatzkräfte des Polizeireviers Heilbronn und der Bereitschaftspolizei führten in der vergangenen Woche mehrfach Kontrollen im Wohngebiet Neckarbogen durch. Unterstützt wurden sie am Freitag- und Samstagabend jeweils von fünf Mitarbeitenden des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Heilbronn. Bei einer ersten Kontrolle am Dienstagabend, 28. Juli, wurden keine Ordnungsstörungen festgestellt. Weitere Kontrollen fanden von Freitagabend, 20 Uhr, bis Samstagmorgen, 2 Uhr, sowie von Samstagabend, 19.30 Uhr, bis Sonntagmorgen, 1.45 Uhr, statt. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte an den beiden Abenden 57 Personen und 115 Fahrzeuge. Am Freitag wurden 21 Parkverstöße und zwei Fälle unerlaubter Müllentsorgung festgestellt. Zwei Gruppen mit insgesamt zwölf Personen hatten Verpackungsmüll zurückgelassen. Sie mussten diesen beseitigen und erhielten anschließend Platzverweise, denen sie nachkamen. Am Samstagabend unterstützte auch die Reiterstaffel des Polizeipräsidiums Einsatz die Kontrollen. In den frühen Abendstunden war das Wohngebiet nur wenig frequentiert. Erst nach Mitternacht kamen vermehrt Fahrzeuge auf das Gelände. Gegen 1 Uhr wurden rund 20 Personen und 17 unberechtigt eingefahrene Fahrzeuge im Bereich der Josef-Schwarz-Schule festgestellt. Nach Feststellung ihrer Personalien wurden die Personen aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen. Dieser Aufforderung kamen sie unverzüglich nach.

Erlenbach: Zwei Reisighaufen in Brand - Zeugen gesucht

Zwei Reisighaufen brannten in der Nacht auf Sonntag in Erlenbach. Gegen 0.20 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer ein Feuer neben der Autobahn 6. Auf dem Gelände eines Garten- und Landschaftsbaubetriebs im Bereich Ohrberg stand ein Reisighaufen in Flammen. Die Feuerwehren aus Neckarsulm, Heilbronn und Erlenbach löschten den Brand. Zudem unterstützte das Technische Hilfswerk mit einem Radlader die Arbeiten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Gegen 4.55 Uhr wurde ein weiterer brennender Reisighaufen auf einem Grüngutplatz im Gewann Heerwald zwischen dem Schemelsbergtunnel und der Autobahn 6 festgestellt. Die Feuerwehren aus Erlenbach und Neckarsulm konnten auch dieses Feuer löschen. Sachschaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen des Verdachts der Brandstiftung. Ob die Brände miteinander sowie mit einem weiteren Feuer im gleichen Bereich am vergangenen Mittwoch in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die in der Nacht auf Sonntag im Bereich Ohrberg oder des Grüngutplatzes im Gewann Heerwald verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

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