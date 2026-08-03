Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Brände und Pkw-Brand

Heilbronn (ots)

Igersheim-Harthausen: Flächenbrand

Am Sonntag kam es aus bislang unbekannter Ursache gegen 15 Uhr zu einem Flächenbrand entlang der Bundesstraße 19 auf Höhe von Igersheim-Harthausen. Das Feuer konnte erfolgreich von der Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk gelöscht werden. Die Feuerwehr war mit insgesamt acht Fahrzeugen und das Technische Hilfswerk mit einem Fahrzeug vor Ort. Während der Löscharbeiten wurde die B19 zeitweise gesperrt.

Freudenberg: Brand in einem Waldgebiet

Am Sonntag gegen 12 Uhr kam es zu einem Flächenbrand in einem Waldgebiet hinter der Burgruine Freudenberg. Aus bislang unbekannter Ursache brannte im Wald eine Fläche von etwa 2.100 Quadratmetern. Die Feuerwehr Wertheim war mit 19 Fahrzeugen vor Ort, um das Feuer zu löschen. Der Sachschaden beträgt rund 200 Euro. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Zeugen, die zur genannten Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Waldgebiet in Freudenberg gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Großrinderfeld: Pkw brennt komplett aus

Am Sonntagabend kam es auf der Kreisstraße 2811 zwischen Schönfeld und Gerchsheim zum Brand eines Pkws. Kurz nach 21 Uhr wurde der Polizei ein brennendes Fahrzeug auf der Fahrbahn von Schönfeld in Fahrtrichtung Autobahn 81 gemeldet. Durch den entstandenen Rauch kam es auf der A 81 zwischen Gerchsheim und Tauberbischofsheim in beiden Fahrtrichtungen zu Sichtbehinderungen. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen vor Ort und konnte das Feuer erfolgreich löschen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

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