Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall und betrunkener Fahrradfahrer auf der Bundesstraße

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

A81/Rosenberg: Mit Wohnwagen kollidiert

Zwei Verletzte und Sachschaden von circa 30.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Montagabend bei Rosenberg. Gegen 19 Uhr befuhr ein 46-Jähriger mit seinem BMW die Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Osterburken und Boxberg auf der linken Spur, als er vermutlich zu spät wahrnahm, dass ein Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Seat und einem Wohnwagen, vor ihm vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der Mann eine Kollision mit dem Wohnwagen nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Gespann ins Schlingern, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und wurde von dort in die rechte Schutzplanke abgewiesen. Hier kippte der Wohnwagen nach links um. Abschießend kam das Gespann, ebenso wie der BMW, auf dem Standstreifen zum Stehen. Der 49-jährige Fahrer des Seat sowie sein 44-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Obrigheim: Mit mehr als drei Promille mit dem Fahrrad auf der Bundesstraße unterwegs

Am späten Montagabend war ein Fahrradfahrer mit über drei Promille auf der Bundesstraße bei Obrigheim unterwegs. Gegen 23 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein. Die Anrufer meldeten einen Fahrradfahrer auf der Bundesstraße 292 von Asbach in Richtung Mosbach, welcher in Schlangenlinien auf der Gegenfahrbahn fahren würde. Noch während die alarmierte Polizei auf der Anfahrt war, meldete sich eine weitere Zeugin und teilte mit, dass es ihr gelungen war den Mann mit seinem unbeleuchteten Fahrrad auf den Hohbergparkplatz zu lotsen und sie ihn dort nun an der Weiterfahrt hindern würde. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde schnell klar, dass der 65-Jährige vor Fahrtantritt ausgiebig dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung und zeigte einen Wert von über 3,1 Promille an. Daher musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Abschließend wurde der Fahrradfahrer bis zum Folgetag in Gewahrsam genommen, da er aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr verkehrsfähig war.

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