Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Stader Autowaschanlage scheitern am Tresor - Kia-Sorento in Stade entwendet - Zwei Jugendliche berauben 14-Jährigen in Stade - Polizei sucht wichtigen Zeugen

Stade (ots)

1. Einbrecher in Stader Autowaschanlage scheitern am Tresor

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag zwischen 02:45 h und 03:00 h in Stade im Gravenhorst-Weg auf das Gelände einer dortigen Autowaschanlage gelangt und haben sich gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum verschafft.

Dort versuchten der oder die Täter dann einen Tresor aufzubrechen, scheiterten dabei aber.

Ohne Beute flüchteten die Unbekannten dann anschließend vom Tatort. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Kia-Sorento in Stade entwendet

Bisher unbekannte Autodiebe haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Stade im Kornblumenweg einen unter einem Carport abgestellten Kia-Sorento geknackt und anschließend entwendet.

Der graue Kia hat das Kennzeichen STD-MA 82 und stellt einen Wert von ca. 40.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. Zwei Jugendliche berauben 14-Jährigen in Stade - Polizei sucht wichtigen Zeugen

Bereits am Sonntag, den 14.06. ist es gegen 12:30 h in Stade in der dortigen Bahnhofsunterführung zu einem Raub auf einen 14-jährigen Jugendlichen gekommen.

Die beiden der Polizei bekannten 14- und 15-jährigen Beschuldigten hatten das Opfer zunächst beleidigt, anschließend geschlagen und ihm dann ein Fahrrad, eine Geldbörse sowie ein Smartphon entwendet. Ein aufmerksamer Zeuge soll den Vorfall bemerkt und couragiert eingegriffen haben.

Dieser könnte zur Aufklärung des Falles beitragen und wird nun gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Auch weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden aufgefordert sich mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

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