Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Graffiti an Hotel
Varel (ots)
Bereits in der Zeit vom 19.04.2026 08:00 Uhr bis zum 20.04.2026 08:00 Uhr wurden an ein Hotel am Neumarktplatz mehrere Farbschmierereien (Graffiti) aufgebracht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die damit in Verbindung stehen könnte, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.
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