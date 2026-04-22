POL-WHV: Graffiti an Hotel

Zetel (ots) - Am 21.04.2026, zwischen 14:13 Uhr und 14:25 Uhr, kam es in der Jakob-Borchers-Straße in Zetel zu einem Einbruch in eine Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Wohnungstür gewaltsam aufgehebelt. Im Anschluss entwendeten bislang unbekannte Täter einen PC samt Monitor aus den Räumlichkeiten. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der ...

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