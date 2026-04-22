Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Hausfriedensbruch auf Schulgelände - Jugendliche gestellt

Schortens (ots)

Am 21.04.2026, gegen 18:48 Uhr, kam es auf dem Sportplatz einer Schule in der Beethovenstraße in Schortens zu einem Hausfriedensbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen überstiegen mehrere Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren den Zaun des Schulgeländes und verschafften sich so unberechtigt Zutritt zum Sportplatz. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten flüchteten die Personen zunächst, konnten jedoch im Nahbereich festgestellt werden.

Die Jugendlichen wurden vor Ort an ihre gesetzlichen Vertreter übergeben.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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