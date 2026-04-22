Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Bedrohung und versuchte gefährliche Körperverletzung in Imbiss

Wilhelmshaven (ots)

Am 21.04.2026, gegen 13:10 Uhr, kam es in einem Imbissbetrieb in der Marktstraße in Wilhelmshaven zu einem Vorfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 44-jähriger Beschuldigter mit zwei Männern im Alter von 25 und 31 Jahren in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Beschuldigte versucht haben, einen der Männer mit einem Pizzaschieber zu schlagen. Der Angriff konnte abgewehrt werden.

Anschließend griff der Beschuldigte nach einem Gegenstand und schlug mehrfach in Richtung der beiden Männer. Diese konnten den Angriffen durch Zurückweichen ausweichen, sodass es zu keinen Verletzungen kam. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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