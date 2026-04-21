Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Ladendiebstahl an Selbstbedienungskasse
Wilhelmshaven (ots)
Am 20.04.2026, gegen 10:00 Uhr, kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Graudenzer Straße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen scannte ein Beschuldigter an einer Selbstbedienungskasse lediglich zwei Waren. Drei weitere mitgeführte Gegenstände wurden nicht erfasst und somit auch nicht bezahlt. Anschließend passierte der Mann den Kassenbereich. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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