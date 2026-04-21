Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Trunkenheit im Straßenverkehr auf der B210
Jever (ots)
Am 20.04.2026, gegen 15:34 Uhr, wurde auf der Bundesstraße 210 im Bereich Jever ein Verkehrsdelikt festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein Fahrzeugführer einen Pkw im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl er infolge des Konsums alkoholischer Getränke nicht in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen. Zudem soll der Mann während der Fahrt alkoholische Getränke konsumiert haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.
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