Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus Lieferfahrzeug

Wilhelmshaven (ots)

Am 21.04.2026, gegen 17:56 Uhr, kam es in der Elbinger Straße in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl aus einem Lieferfahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahmen vier bislang unbekannte Personen aus einem offenstehenden Lieferfahrzeug Lebensmittel und versuchten anschließend fußläufig zu flüchten. Der Fahrer des Fahrzeugs konnte die Personen einholen und die entwendete Ware wieder an sich nehmen.

Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Beschuldigte im Alter von 48 und 36 Jahren angetroffen und identifiziert werden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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