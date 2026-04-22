Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Sachbeschädigung in Varel
Varel (ots)
In der Nacht vom 19.04.2026 auf den 20.04.2026 kam es in der Obernstraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Fensterbank eines Sonnenstudios, indem sie mehrere Ziegelsteine herausbrachen. Die Ziegelsteine wurden im Anschluss zum Teil entwendet. Zeugen, die in diesen Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.
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