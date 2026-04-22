PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung in Varel

Varel (ots)

In der Nacht vom 19.04.2026 auf den 20.04.2026 kam es in der Obernstraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Fensterbank eines Sonnenstudios, indem sie mehrere Ziegelsteine herausbrachen. Die Ziegelsteine wurden im Anschluss zum Teil entwendet. Zeugen, die in diesen Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 22.04.2026 – 10:09

    POL-WHV: Hausfriedensbruch auf Schulgelände - Jugendliche gestellt

    Schortens (ots) - Am 21.04.2026, gegen 18:48 Uhr, kam es auf dem Sportplatz einer Schule in der Beethovenstraße in Schortens zu einem Hausfriedensbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen überstiegen mehrere Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren den Zaun des Schulgeländes und verschafften sich so unberechtigt Zutritt zum Sportplatz. Beim Eintreffen der eingesetzten ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 09:38

    POL-WHV: Wohnungseinbruch in Zetel

    Zetel (ots) - Am 21.04.2026, zwischen 14:13 Uhr und 14:25 Uhr, kam es in der Jakob-Borchers-Straße in Zetel zu einem Einbruch in eine Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Wohnungstür gewaltsam aufgehebelt. Im Anschluss entwendeten bislang unbekannte Täter einen PC samt Monitor aus den Räumlichkeiten. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 09:22

    POL-WHV: Diebstahl aus Lieferfahrzeug

    Wilhelmshaven (ots) - Am 21.04.2026, gegen 17:56 Uhr, kam es in der Elbinger Straße in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl aus einem Lieferfahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahmen vier bislang unbekannte Personen aus einem offenstehenden Lieferfahrzeug Lebensmittel und versuchten anschließend fußläufig zu flüchten. Der Fahrer des Fahrzeugs konnte die Personen einholen und die entwendete Ware wieder an sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren