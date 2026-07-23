Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfälle, Sachbeschädigung und Einbruch

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Motorradfahrer wurde am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall in Bad Rappenau verletzt. Gegen 12:30 Uhr wollte eine 71-Jährige mit ihrem VW an der Einmündung der Prof.-Kühne-Straße zur Hauptstraße wenden. Hierbei übersah sie vermutlich einen 47-Jährigen, der auf seiner Suzuki auf der Hauptstraße unterwegs war. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6.500 Euro geschätzt.

Heilbronn: Schaufenster beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten in der Nacht auf Mittwoch das Schaufenster eines Friseursalons in der Heilbronner Klarastraße. Zwischen 1 Uhr und 9:40 Uhr wurde nach bisherigen Erkenntnissen mit einer Schusswaffe auf die Scheibe des Geschäfts geschossen. Der Salon war zu diesem Zeitpunkt geschlossen, Personen befanden sich nicht in den Räumlichkeiten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Klarastraße oder der Siebeneichgasse gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Flein: Motorradfahrerin bei Unfall tödlich verletzt

Eine Motorradfahrerin wurde am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Flein tödlich verletzt. Die 42-Jährige befand sich gegen 14:35 Uhr im Rahmen einer Fahrstunde im Industriegebiet Fischeräcker. Hierbei verlor die Frau aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Motorrad. In der Folge kam sie nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über einen Gehweg sowie eine Parkfläche und prallte gegen einen Baum. Die 42-Jährige erlitt hierbei tödliche Verletzungen. Durch den Unfall wurde zudem ein geparkter Pkw beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 9.600 Euro geschätzt.

Heilbronn: Einbruch in Juweliergeschäft - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Donnerstag brachen Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der Heilbronner Innenstadt ein. Gegen 3:45 Uhr fuhren die Täter mit einem Klein-Lkw in die Schaufensterscheibe des Geschäfts in der Fleiner Straße und verschafften sich so Zutritt zur Schaufensterauslage. Anschließend entwendeten die Täter Schmuck aus den Auslagen und flüchteten nach bisherigen Erkenntnissen in Richtung Stadtgalerie. Das zuvor entwendete Fahrzeuge ließen die Täter am Tatort zurück. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten sie nicht mehr angetroffen werden. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass das für die Tat genutzte Fahrzeug gegen 1:40 Uhr im Raum Bad Rappenau-Bonfeld entwendet worden war. Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Fleiner Straße, der Stadtgalerie oder in Bad Rappenau-Bonfeld gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 1044444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

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