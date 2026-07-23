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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Sachbeschädigung und Schwelbrand

Heilbronn (ots)

Rosenberg: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Eine bisher unbekannte Person beschädigte am vergangenen Sonntag einen Notschlüsselkasten in Rosenberg. Gegen 13:30 Uhr schlug der Täter die Scheibe an dem vor der Sporthalle in der Straße "Steinbübel" angebrachten Kastens ein, entnahm den hinterlegten Transponder und öffnete mit diesem die Tür zur Sporthalle. Ob diese im Anschluss betreten wurde, ist nicht bekannt. Der entwendete Transponder konnte am Dienstag im Bereich des Kindergartens wieder aufgefunden werden. Wer hat am Sonntagnachmittag im Bereich der Sporthalle verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06291 648770 an den Polizeiposten Adelsheim.

Mosbach: Schwelbrand in Fachwerkhaus

Am Mittwochnachmittag geriet in der Mosbacher Innenstadt bei Bauarbeiten ein Balken eines Fachwerkhauses in Brand. Gegen 15:45 Uhr wurde die Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl des Gebäudes in der Hauptstraße gemeldet. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Gebäude. Die Einsatzkräfte evakuierten vorsorglich die Nachbarhäuser. Dank der zeitigen Meldung sowie des raschen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht und ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Während der Löscharbeiten musste die Fußgängerzone vollständig gesperrt werden.

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Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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