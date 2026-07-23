Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbruch

Heilbronn (ots)

Niedernhall-Giebelheide: Zeugen nach Einbruch gesucht

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich am Mittwochabend unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Niedernhall-Giebelheide. Gegen 22:30 Uhr gelangte der Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Hohenlohestraße. Aufgrund des hierbei verursachten Lärms wachte die Bewohnerin auf sah nach dem Rechten. Hierbei traf sie auf den dunkel gekleideten Unbekannten, welcher die Flucht durch das aufgebrochene Fenster ergriff. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Entwendet wurde nichts. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 400 Euro geschätzt. Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Hohenlohestraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9040 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell