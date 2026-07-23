Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verfolgungsfahrt

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: 16-Jähriger flüchtet vor Polizei

Mit seinem Kleinkraftrad flüchtete ein 16-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag in Bad Mergentheim-Edelfingen vor der Polizei und verursachte dabei zwei Unfälle. Der Jugendliche sollte gegen 23.45 Uhr in der Wilhelm-Frank-Straße durch Polizeibeamte kontrolliert werden, da mehrere Anwohner zuvor erheblichen Lärm durch umherfahrende Kraftfahrzeuge gemeldet hatten. Der Fahrer flüchtete jedoch mit Geschwindigkeiten über 80 km/h und versuchte während der Fahrt sein Kennzeichen mit der Hand zu verdecken. Auf die eingeschalteten Sondersignale der Beamten reagierte der Zweiradlenker nicht und beschleunigte weiter. Als das Fahrzeug angehalten werden sollte, schnitt der 16-Jährige den Fahrweg des Streifenwagens und kollidierte damit. Er konnte seine Fahrt jedoch fortsetzen und fuhr über das Gelände eines Automobilhändlers. Dort kam er zum Stehen und beschädigte dabei einen geparkten Ford. Der Jugendliche konnte angetroffen und kontrolliert werden. Er blieb unverletzt und wurde seinen Eltern übergeben. Es entstand Sachschaden von rund 600 Euro. Sein Kleinkraftrad wurde sichergestellt.

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