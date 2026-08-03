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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfall mit Beteiligung von Pedelec und E-Scooter - E-Scooterfahrer gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 30.07.2026, gegen 09.30 Uhr, soll es auf dem Radweg im Einmündungsbereich des Altigweg und der Dossenbacher Straße zu einem Unfall gekommen sein mit Beteiligung von einem Pedelec und einem E-Scooter.

Eine 15-jährige Pedelec-Fahrerin befuhr im Einmündungsbereich den Gehweg und beabsichtigte nach rechts in den Radweg entlang der Dossenbacher Straße einzubiegen. Aufgrund einer die Sicht versperrende Hecke übersah sie wohl einen entgegenkommenden E-Scooter-Fahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge und beide Beteiligte stürzten zu Boden. Nachdem beide Beteiligte etwaige Verletzungen oder Schäden auf Nachfragen zunächst verneinten, verließen sie die Unfallörtlichkeit ohne Austausch der Personalien. Später verspürte die 15-Jährige Schmerzen und begab sich mit ihrer Mutter in Krankenhaus. Durch den Sturz wurde sie leicht verletzt.

Nun sucht das Polizeirevier Schopfheim den Fahrer des E-Scooters. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 45 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlanke Statur, dunkle Haare. Dieser möge sich bitte mit dem Polizeirevier unter der Telefonnummer 07622 666980 in Verbindung setzen. Ebenso Zeugen, welche Hinweise zu dem Fahrer des E-Scooters geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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