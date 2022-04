Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Bewohner muss nach Brand ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Nach einem Brand in einem Haus in Riedern am Sand am Sonntagabend, 24.04.2022, musste der 85-jährige Bewohner ins Krankenhaus. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde stationär aufgenommen. Gegen 19:10 Uhr war das Feuer in dem von dem Mann bewohnten Einfamilienhaus ausgebrochen. Glut aus einem befeuerten Schwedenofen dürfte nach dem derzeitigen Ermittlungsstand den Brand verursacht haben. Das Feuer griff im Erdgeschoss rasch um sich. Der Bewohner konnte sich ins Freie retten. Die angerückte Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle, so dass nur das Erdgeschoss in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Sachschaden dürfte bei rund 70000 Euro liegen. Die Feuerwehren aus Klettgau und Jestetten waren mit insgesamt zehn Fahrzeugen und über 50 Einsatzkräften im Einsatz, dazu der Rettungsdienst und der Ortsverein des Roten Kreuzes und die Polizei mit drei Streifen. Während den Löschmaßnahmen war die Ortsdurchfahrt von Riedern am Sand gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Wutöschingen übernommen.

