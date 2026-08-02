Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 02.08.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl aus PKW

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Aurich eine Geldbörse aus einem PKW entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 22.00 Uhr und 03.00 Uhr im Schlehdornweg. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941-6060 zu melden.

Südbrookmerland - Schlauchboot entwendet, Bootsführer unter Alkoholeinfluss

Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben drei Tatverdächtige zwischen Freitag und Samstag ein Schlauchboot von einem Grundstück im Reiherweg in Südbrookmerland entwendet. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wurde bei dem Bootsführer eine Atemalkoholkonzentration von über 0,5 Promille festgestellt werden. Gegen ihn wurde neben der Strafanzeige auch noch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Aurich - E-Scooter gestohlen

Von einem Fahrradstand an dem Kino in der Emder Straße in Aurich ist am Samstag ein E-Scooter gestohlen worden. Die Tat ereignete sich zwischen 19.10 Uhr und 22.10 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941-6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Samstagvormittag gegen 07.50 Uhr ist es auf der Wittmunder Straße in Wiesmoor zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein 37-jähriger Autofahrer war in Fahrtrichtung Marcardsmoor unterwegs, als ihm nach bisherigen Erkenntnissen ein PKW auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der VW-Fahrer nach rechts aus und überfuhr einen Betonpfeiler sowie einen Leitpfosten. Der entgegenkommende Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entsprechenden Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem entgegenkommenden Fahrzeug oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941-6060 zu melden.

Aurich - Zwei leichtverletzte Personen nach Auffahrunfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der Emder Straße in Aurich sind am Samstagnachmittag gegen 15.15 Uhr zwei Personen leicht verletzt worden. Eine Citroën-Fahrerin bremste verkehrsbedingt an einer Ampel ab. Ein nachfolgender Autofahrer bemerkte dies zu spät und führ mit seinem Opel auf den Citroën auf. Beide beteiligten Personen wurden leicht verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Aurich - Verkehrsunfall auf Parkplatz

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstag gegen 23.20 Uhr im Bereich eines Ausgabeschalters eines Schnellrestaurants an der Emder Straße in Aurich gekommen. Beim Anfahren rollte der PKW eines 34-Jährigen rückwärts und stieß gegen einen dahinterstehenden VW. An beiden Fahrzeugen entsandt Sachschaden. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entwickelte sich zwischen den beteiligten Personen ein Streit, der durch die Mitarbeitenden des Restaurants beendet werden konnte.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse -

Verkehrsgeschehen

Hinte - Ohne Führerschein und berauscht unterwegs

Ein Autofahrer ist am Samstag gegen 13.30 Uhr in der Friedhofstraße durch die Polizei kontrolliert worden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 42-jährige Mann aus Hinte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Auch ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv bei ihm. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Dornum - Berauscht im Pkw unterwegs

Ein 25-jähriger Mann aus Dornum ist in der Nacht zu Sonntag gegen 00.20 Uhr mit seinem Pkw auf der Störtebekerstraße unterwegs gewesen, als er von der Polizei kontrolliert wurde. Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss verbotener berauschender Mittel gestanden haben könnte. Ein durchgeführter Vortest bestätigte diese Annahme. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Upgant-Schott - Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Eine polizeiliche Verkehrskontrolle bei einem 32-jährigen Autofahrer aus Marienhafe ergab am Samstagabend gegen 21.20 Uhr auf der Brookmerlander Straße den Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung. Da ein entsprechender Vortest diesen Verdacht bestätigte, wurde dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ihm ist die Weiterfahrt untersagt worden. Polizeiliche Ermittlungen wurden aufgenommen.

Norden - Verkehrsunfallflüchtiger gesucht

Norden - Die Polizei sucht Zeugen zu einer angezeigten Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstag gegen 11.20 Uhr im Leegelandweg zugetragen haben soll. Zu diesem Zeitpunkt kam es zu einer Berührung zwischen einem am Straßenrand stehenden Fahrradfahrer und einem vorbeifahrenden Pkw. Der 20-jährige Fahrradfahrer wurde dabei leicht verletzt, sein Fahrrad wurde beschädigt. Der unbekannte Pkw-Fahrer fuhr weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es soll sich um einen blauen Pkw mit der Städtekennung GG- gehandelt haben. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, melde sich bitte bei der Polizei in Norden unter Tel. 04931-9210.

Sonstiges

Norden - Brand eines Carports

Zu einem Brand eines hölzernen Carports kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Gegen 02.40 Uhr wurde bei der Leitstelle ein Feuer in der Straße Am Galgenberg in Norden gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein unmittelbar am Wohnhaus gelegener Carport in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse -

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Unter Cannabiseinfluss PKW geführt

Am 01.08.2026 gegen 15.00 Uhr kontrollierten Beamte einen PKW im Ortskern von Friedeburg. Bei dem 19-jährigen Fahranfänger ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Cannabis. Daraufhin wurde eine Blutprobe bei dem Fahrzeugführer entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Esens - Alkoholisiert unterwegs

In den frühen Morgenstunden des 02.08.2026 konnten Beamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle eine 43-jährige Fahrzeugführerin feststellen, welche deutlich alkoholisiert mit ihrem PKW im Stadtgebiet Esens unterwegs war. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell