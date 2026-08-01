Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 01.08.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen Aurich - Diebstahl aus Spind In einem Fitnesscenter am Fischteichweg in Aurich wurde am Freitagabend zwischen 20 Uhr und 21 Uhr aus einem verschlossenen Spind eine Umhängetasche mit Geldbörse und anderem Inhalt entwendet. Der Geschädigte hatte die Umhängetasche während des Aufenthaltes im Fitnesscenter mit einem Vorhängeschloss in einem Spind gesichert abgelegt. Als der Geschädigte nach dem Sport zum Spind zurückkehrte stellte er das Fehlen des Vorhängeschlosses sowie der Umhängetasche fest.

Verkehrsgeschehen

Aurich - PKW in Garten Am Freitagvormittag gegen 11 Uhr, befuhr eine 58-jährige Frau aus Aurich mit einem PKW der Marke BYD den Esenser Postweg in Aurich / Dietrichsfeld aus Richtung Dietrichsfelder Straße kommend, in Fahrtrichtung Middels. Aus bislang unbekannten Gründen kam die Frau nach links von der Fahrbahn ab und geriet dabei in den Vorgarten der Geschädigten. Dabei wurden mehrere Bäume und Heckenpflanzen beschädigt. Am Pkw entstand hoher Sachschaden. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 40000 Euro geschätzt.

Aurich - Unfallflucht in Tiefgarage

Am Freitagvormittag gegen 10 Uhr stellte der Geschädigte seinen Pkw Opel Zafira auf einen Parkplatz in der Tiefgarage unter dem Caro am Fischteichweg in Aurich ab. Nachdem der Geschädigte wieder zu seinem Pkw zurückgekommen war, stellte dieser frische Beschädigungen am Pkw fest. Ein bislang unbekannter Täter ist beim Ein- oder Ausparken gegen den abgestellten Pkw des Geschädigten gefahren und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich, Tel. 04941 6060, zu melden.

Sonstiges

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Altkreis Norden Kriminalitätsgeschehen

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Verkehrsgeschehen

Berumbur - Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüfte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Norden am Freitag gegen 23:25 Uhr einen Pkw in Berumbur. Bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer aus Großheide ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen zuvor entwendet worden waren und nicht zu dem kontrollierten Pkw gehörten. Dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Norden - Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Am Freitagnachmittag gegen 18:00 Uhr wurde dem Polizeikommissariat Norden ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem geparkten Pkw in Norden gemeldet. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem 74-jährigen Fahrradfahrer aus Norden neben leichten Verletzungen auch eine erhebliche Alkoholbeeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. An dem Fahrrad sowie an dem geparkten Pkw entstand leichter Sachschaden.

Sonstiges

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Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

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Verkehrsgeschehen

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Sonstiges

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