Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Von Fahrbahn abgekommen

Norderney - Alkoholisiert gefahren

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Von Fahrbahn abgekommen

Eine 86-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch in Aurich von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau fuhr gegen 12.50 Uhr mit einem Citroen auf der Brockzeteler Straße in Fahrtrichtung Aurich. In einer Rechtskurve geriet sie nach links auf den Grünstreifen und kollidierte mit einem Baumstumpf, einem Baum und einem Schild. Die 86-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Norderney - Alkoholisiert gefahren

Die Polizei auf Norderney hat am Mittwochabend einen Motorradfahrer gestoppt. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf dem Damenpfad hielten Polizeibeamte den 56 Jahre alten Fahrer auf seinem Motorrad an und stellten fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Zudem trug er keinen Helm und hatte gegen die saisonale Verkehrssperre verstoßen. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

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