Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Geldbörse geraubt

Norderney - Zeugen gesucht

Moordorf - Auffahrunfall auf Bundesstraße

Südbrookmerland - Brand in Wohnhaus

Landkreis Aurich (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Geldbörse geraubt

Ein 56 Jahre alter Mann ist am Donnerstag auf Norderney Opfer eines Raubdelikts geworden. Gegen 23 Uhr hielt sich der 56-Jährige in einem Restaurant in der Bülowallee auf und wollte seine Rechnung zahlen, als eine männliche Person sich näherte und ihm plötzlich die Geldbörse entriss. Der 56-Jährige nahm selbst die Verfolgung des Täters auf, stürzte dabei jedoch und verletzte sich. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte die Polizei den Tatverdächtigen wenig später im Stadtgebiet stellen und vorläufig festnehmen. Der 22-Jährige aus Brandenburg steht außerdem im Verdacht, kurz zuvor auch in der Kirchstraße einen 28-Jährigen zu Boden gestoßen und diesem eine Tasche entrissen zu haben. Die polizeilichen Ermittlungen gegen den 22-jährigen Beschuldigten dauern an.

Norderney - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Mittwoch gegen 18 Uhr auf der Inselkirmes auf Norderney zugetragen hat. Beim Auto-Scooter-Fahren soll ein 28-jähriger Mann mehreren Kindern unvermittelt ins Gesicht gefasst haben. Ein bislang unbekannter Mann, mutmaßlich der Vater eines betroffenen Kindes, soll dem 28-Jährigen daraufhin ins Gesicht geschlagen haben. Die Polizei bittet Zeugen, die hierzu weitere Angaben machen können, sich unter 04932 92980 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Moordorf - Auffahrunfall auf Bundesstraße

Ein Auffahrunfall hat sich am Donnerstag auf der B 72 in Moordorf ereignet. Ein 41-jähriger Transporter-Fahrer war gegen 14.40 Uhr aus Fahrtrichtung Aurich in Richtung Emden unterwegs und übersah, dass vor ihm zwei Fahrzeuge verkehrsbedingt anhielten. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Heck des vorausfahrenden VW Amarok auf. Der VW Amarok wurde durch den Aufprall auf einen VW Fox geschoben. In dem VW Amarok wurden die 62-jährige Fahrerin und ihr 60-jähriger Beifahrer leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Transporter des 41-jährigen Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.

Brandgeschehen

Südbrookmerland - Brand in Wohnhaus

In einem Mehrparteienhaus in Südbrookmerland ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 13 Uhr in die Neue Straße alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Klimagerät in einer Erdgeschosswohnung Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte den Brand. In einer Nachbarwohnung wurde eine 18-Jährige durch Rauchgas leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Ursache für den Brand war ein technischer Defekt.

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