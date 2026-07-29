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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Diebstahl aus Hofladen
Greetsiel - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl aus Hofladen

In Aurich kam es am Dienstag in einem Hofladen zu einem Diebstahl. Zwei bislang Unbekannte betraten in der Nacht, gegen 1 Uhr, einen Selbstbedienungsladen im Appelhofsweg und brachen eine Geldkassette auf. Der Inhalt der Geldkassette wurde gestohlen. Die Täter trugen dunkle Oberbekleidung mit Kapuzen und waren offenbar mit Fahrrädern unterwegs. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Greetsiel - Unfallflucht

Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Greetsiel. Zwischen Freitag, 13 Uhr, und Samstag, 16 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer gegenüber einer Pizzeria in der Straße Am Alten Deich einen weißen Skoda Rapid. Der Skoda stand rückwärts in einer Parklücke und wurde vorne rechts beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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