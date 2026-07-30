Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Friedeburg - Unfall auf Kreuzung
Landkreis Wittmund (ots)
Verkehrsgeschehen
Friedeburg - Unfall auf Kreuzung
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen in Friedeburg. Eine 70 Jahre alte Skoda-Fahrerin übersah nach ersten Erkenntnissen gegen 9.40 Uhr im Kreuzungsbereich Bentstreeker Straße / Zeteler Weg einen 42-jährigen Mitsubishi-Fahrer und kollidierte mit der hinteren Fahrerseite. Der Mitsubishi wurde über die Kreuzung geschleudert und kippte auf die Seite. Der 42-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 30.000 Euro.
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