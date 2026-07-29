Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Mit dem Pedelec sicher unterwegs: Polizei Aurich bietet Präventionsfahrt für Menschen ab 65 Jahren an

Aurich (ots)

Mit dem Pedelec sicher unterwegs: Polizei Aurich bietet Präventionsfahrt für Menschen ab 65 Jahren an

Mit zunehmender Beliebtheit von Pedelecs gewinnt auch das Thema Verkehrssicherheit immer mehr an Bedeutung. Aus diesem Grund lädt die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund erneut Pedelec-Fahrende ab 65 Jahren zu der Präventionsveranstaltung "Sicherheit erFAHREN!" ein.

Die gemeinsame Ausfahrt findet am Donnerstag, 20. August 2026, in Aurich statt und richtet sich an ältere Menschen, die ihre Fahrpraxis erweitern und ihr Sicherheitsbewusstsein im Straßenverkehr stärken möchten. Unter fachkundiger Begleitung werden die Teilnehmenden eine rund acht Kilometer lange Strecke durch das Stadtgebiet zurücklegen.

Während der Tour erläutert der Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, Polizeihauptkommissar Ewald Einnolf, typische Gefahrenpunkte für den Radverkehr und gibt praktische Hinweise für ein sicheres Verhalten im Straßenverkehr. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Situationen, die speziell für Pedelec-Fahrende im höheren Lebensalter herausfordernd sein können.

Darüber hinaus besteht ausreichend Gelegenheit, individuelle Fragen rund um Verkehrsregeln und sicheres Radfahren zu besprechen.

Begleitet wird die Veranstaltung außerdem von der Kriminalpräventionsbeauftragten der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, Kriminalhauptkommissarin Sabine Kahmann. Sie informiert an dem Nachmittag über aktuelle Betrugsmaschen, Maßnahmen zum Einbruchschutz sowie weitere Themen der Kriminalprävention und gibt hilfreiche Tipps für den Alltag.

Die Veranstaltung "Sicherheit erFAHREN!" findet am Donnerstag, 20. August 2026, von 14.00 bis 16.30 Uhr in Aurich statt.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Zahl der Teilnehmenden ist auf zwölf Personen begrenzt, daher ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Die Anmeldung erfolgt direkt bei Herrn Einnolf, per E-Mail unter ewald.einnolf@polizei.niedersachsen.de oder telefonisch unter 04941 606-258.

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